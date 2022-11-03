الاحتلال يغتال القيادي في سرايا القدس فاروق سلامة

استشهد القيادي في سرايا القدس- كتيبة جنين الذراع العسكري لحركة الجهاد فاروق سلامة، ظهر الخميس، برصاص قوة “إسرائيلية” خاصة في مخيم جنين.

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، عن “استشهاد القائد ”فاروق جميل سلامة” أحد قادة سرايا القدس -كتيبة جنين في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال الصهيونية مساء اليوم”.

القيادي في سرايا القدس فاروق سلامة

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء جنين إلى اثنين

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عصر الخميس، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على مخيم جنين إلى شهيدين، إضافة إلى أربع اصابات طفيفة برصاص الاحتلال.

وبينت الوزارة هوية الشهيدان وهما ” فاروق سلامة ومحمد سباعنة”.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي، عن استشهاد المواطن فاروق سلامة بعد وصوله بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي، وقد أصيب برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر والرأس.

وقالت مصادر صحفية إن “قوات خاصة إسرائيلية نفذت عملية اغتيال لأحد قادة كتيبة جنين الشهيد فاروق سلامة، اعقبها اندلاع اشتباكات مسلحة بين مجاهدي كتيبة جنين وقوات الاحتلال بعد اكتشاف القوة الخاصة”.

في حين، قالت سرايا القدس- كتيبة جنين في بلاغ عسكري “مجاهدونا يمطرون آليات وقوات الاحتلال في شارع الناصرة بصليات كثيفة من الرصاص”. وأضافت الكتيبة “بعون الله وقوته مجاهدونا يستهدفون تمركز آليات لقوات الاحتلال داخل المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة”.

بدوره، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن قوات الجيش “تنفذ الآن نشاطاً عسكرياً في مخيم جنين”.

وللمزيد من التفاصيل حول عملية الاغتيال في جنين واخر تطورات الاوضاع في المخيم اوضح مراسل المنار ديب حوراني التالي:

المصدر: قناة المنار + فلسطين اليوم