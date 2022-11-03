رابطة الأعمال في النمسا تطالب برفع العقوبات عن روسيا

طالبت رابطة الأعمال في النمسا، التي تضم 8896 شركة، برفع فوري لجميع العقوبات المفروضة ضد روسيا. وذكرت الرابطة في رسالة موجهة إلى الحكومة والغرفة الاقتصادية في النمسا، أنه يجب تعليق جميع الإجراءات ضد موسكو “من أجل منع المزيد من الضرر للنمسا”. بالإضافة إلى ذلك، طالب مجتمع الأعمال، سلطات النمسا ببذل قصارى جهدها لتشغيل خط نقل الغاز “السيل الشمالي”.

وتم في الرسالة، التأكيد على أنه يجب على فيينا “أن تستعيد رشدها على الفور وأن تضع نفسها كدولة محايدة، وأن تتصرف وفقا لذلك وتقدم نفسها كأرض محايدة لمفاوضات السلام الدولية”.

وأكدت رابطة رجال الأعمال النمساويين، أنه يجب على الغرب أن يقبل على الفور مقترحات روسيا لتسوية دبلوماسية للوضع في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، يصرّ مجتمع الأعمال النمساوي على الوقف الفوري لنقل الأسلحة إلى سلطات كييف والرفض المطرد لمرور جميع شحنات الأسلحة الأجنبية عبر الأراضي النمساوية.

من بين المتطلبات التي وردت كذلك في الرسالة، حرية الاختيار للمواطنين في موضوع التطعيم ضد فيروس كورونا، والإنهاء الفوري لجميع القيود المتعلقة بالوباء، والاستخدام النشط “لجميع موارد الطاقة الأوروبية”، فضلاً عن تجميد الديون وغيرها.

المصدر: روسيا اليوم