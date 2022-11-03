يونهاب: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باتجاه بحر اليابان

أفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية نقلا عن جيش بلادها، بأن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان.

وأشارت هيئة الأركان العامة لجيش كوريا الجنوبية، صباح الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا من نوع مجهول باتجاه بحر اليابان”.

ولا يستبعد العسكريون في كوريا الجنوبية أن تكون بيونغ يانغ أطلقت صاروخا عابرا للقارات.

وفي الوقت ذاته تم تشغيل نظام الإنذار المبكر في اليابان على إثر إطلاق الصاروخ. ودعت السلطات سكان مناطق شمال شرقي اليابان للبقاء في أماكن آمنة. وتم تعليق حركة القطارات السريعة في المنطقة.

وأشارت بيانات منظومة الإنذار اليابانية إلى أن الصاروخ حلق فوق الأراضي اليابانية باتجاه المحيط الهادي.

وأفاد التلفزيون الياباني بأن الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، مضيفا أن قوات الدفاع اليابانية لم تحاول إسقاط الصاروخ.

وتم تشكيل مقر عمليات طارئ لدى مكتب رئيس الوزراء الياباني لجمع المعلومات بشأن عملية إطلاق الصاروخ.

يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات للمرة الأخيرة في أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية ما لا يقل عن 17 صاروخا باتجاه الشرق، وأطلقت 100 قذيفة مدفعية، على خلفية المناورات المشتركة لقوات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في المنطقة.

المصدر: وكالات