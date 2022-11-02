الاحتلال الاسرائيلي: المصاب في عملية الدهس ضابط في جيش الاحتلال وحالته خطيرة، المنفذ بعدما دهسه نزل وحاول مهاجمته بفأس لكن تم إطلاق النار عليه – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2022 - 11:50
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إعلام العدو: عملية دهس غرب رام الله نتج عنها مقتل المنفذ بعد طعنه عدداً من الجنود وإصابة أحدهم بجروح خطيرة
مصادر فلسطينية: الشهيد منفذ عملية الدهس والطعن برام الله هو "حابس ريان" من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة
الجهاد الإسلامي: عملية الدهس الشجاعة تثبت إصرار شعبنا على مقاومة الاحتلال وتبعث برسالة رفض في ذكرى وعد بلفور
مراسل المنار: إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال في جلبون شرق جنين عقب تنفيذ عملية هدم
مجموعة من المستوطنين يعتدون على الاهالي برشق الحجارة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
وسائل إعلام إسرائيلية: النتائج الأولية لانتخابات الكنيست تقرب معسكر بنيامين نتنياهو من السلطة
الرئيس نبيه بري يعتذر عن السير بالدعوة للحوار للوصول لرئيس توافقي نتيجة الاعتراض والتحفظ سيما من "القوات" و"التيار"
مراسل المنار: وفاة طالبة وإصابة عدد من الطلاب بجروح نتيجة انهيار سقف داخل مدرسة الأميركان بطرابلس شمال لبنان
عشائر عربية في منطقة البقاع الأوسط تطالب السعودية بسحب سفيرها والاعتذار بعد الاهانة التي قام بها في بلدة الفاعور
الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية في صحراء الأنبار بعد ورود معلومات عن تحركات ارهابية على الحدود العراقية السورية
تواصل اجتماعات القمة العربية المنعقدة في الجزائر بدورتها الـ31 لليوم الثاني على التوالي
كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صواريخ بوتيرة غير مسبوقة ولأول مرة يسقط صاروخ كروي شمالي قرب مياهنا
الرئيس الكوري الجنوبي: سقوط صواريخ قرب حدودنا المائية هو غزو وتعدٍ واضح على أراضينا ولن يفلح بزعزعة تحالفنا مع واشنطن
الاحتلال الاسرائيلي: المصاب في عملية الدهس ضابط في جيش الاحتلال وحالته خطيرة، المنفذ بعدما دهسه نزل وحاول مهاجمته بفأس لكن تم إطلاق النار عليه
منذ 2 ساعة
2 November، 2022
الاحتلال الاسرائيلي
عملية الدهس
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