الاحتلال الاسرائيلي: المصاب في عملية الدهس ضابط في جيش الاحتلال وحالته خطيرة، المنفذ بعدما دهسه نزل وحاول مهاجمته بفأس لكن تم إطلاق النار عليه – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2022 - 11:50

الاحتلال الاسرائيلي: المصاب في عملية الدهس ضابط في جيش الاحتلال وحالته خطيرة، المنفذ بعدما دهسه نزل وحاول مهاجمته بفأس لكن تم إطلاق النار عليه

منذ 2 ساعة 2 November، 2022
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