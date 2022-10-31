بيرم: للتفاؤل ونبذ السياسات الكيدية.. ولدينا كل الامكانات للوصول الى بر الأمان

أكد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم انه على “الرغم من المعاناة والالام والاوجاع التي لم نشهدها حتى في ايام الحروب البغيضة التي مرت على لبنان لا بد من التفاؤل والتماسك ونبذ السياسات الكيدية وفصل السياسي عن الاجتماعي حتى نعبر المرحلة”، وتابع “لدينا كل الامكانات والموارد والمواهب للوصول الى بر الأمان، وسنصل لان لا مجال لليأس”.

ودعا بيرم الى “التداول السلس للسلطة”، واكد ان “ثمة امل لان لدينا اوراق قوة قد تحدث تغيرات مهمة جدا اذا احسن استخدامها”، مشددا على انه “في خدمة الناس”، داعيا إياهم الى “عدم اليأس مع حقهم في التعبير عن اوجاعهم”.

من جهة ثانية، قال بيرم إن “مسألة ترسيم الحدود البحرية واستخراج النفط والغاز قد تنعكس على الأمور الاخرى وسيقتضي ذلك أن تاتي الشركات لتستثمر وهي تحتاج الى الهدوء والاستقرار، وهذا مصلحة داخلية وخارجية ومسالة الترسيم مهمة” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام