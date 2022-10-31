بالفيديو | مسيرات شعبية حاشدة داعمة للمقاومة وسط بروكسل تنشد لـ “عرين الأسود” و”محمد الضيف”

انطلقت، مسيرات جماهيرية حاشدة في شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك ضمن فعاليات أسبوع العودة والتحرير.

وجابت مسيرات العودة والتحرير شوارع بروكسل باتجاه البرلمان الأوروبي، وطالب المشاركون الذين رفعوا أعلام فلسطين وصور القائد العام لكتائب عزالدين القسام محمد الضيف، طالبوا بدعم الشعب الفلسطيني وتحرير الأسرى، وإنهاء حصار قطاع غزة ومقاطعة الاحتلال.

وتشارك في هذه المسيرات فعاليات فلسطينية وعربية وأخرى أممية من جميع أنحاء العالم. وتخلل المسيرات هتافات داعمة للمقاومة و”كتائب القسام” و”عرين الأسود” و”كتيبة جنين”، وأخرى تدعم نضالات الأسرى في سجون الاحتلال.

كما طالب المشاركون بمحاكمة الكيان الإسرائيلي على جرائمة العنصرية ضد الإنسانية في فلسطين المحتلة، وتقديم قادته إلى محكمة العدل الدولية، واعتباره كيان عنصري.

المصدر: موقع المنار