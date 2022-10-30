خروج موكب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون من قصر بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 30 2022 - 13:02

خروج موكب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون من قصر بعبدا

منذ 7 mins 30 October، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة