رئيس طبابة قضاء صور: تسجيل 4 إصابات بالكوليرا في مخيم دير قانون – رأس العين

أكد رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال تسجيل 4 إصابات بالكوليرا في مخيم اللاجئين السوريين في بلدة دير قانون رأس العين، وهي أولى الإصابات التي تم تسجيلها في القضاء.

ولفت الى أن “المياه في المنطقة نظيفة، ومن المرجح ان تكون العدوى التقطت من خارج البلدة، ووضع المصابين مستقر ولا يستدعي دخول المستشفى، فيما هناك اشتباه بإصابة زهاء 5 أشخاص آخرين، ومن المتوقع ارتفاع عدد الحالات.

وأشار الى أن “الكوليرا يختلف عن الكورونا من حيث الإجراءات، وهي لا تستدعي العزل، وهناك عمل مشترك مع الوزارات التالية: البيئة والأشغال والطاقة والصحة.

وختم غزال بتأكيد “أهمية معرفة مصادر المياه وتعقيم المأكولات والنظافة، وهي ارشادات تم تعميمها مسبقا على الأهالي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام