اجتماع في مكتب محافظ بيروت للبحث في تداعيات انتشار الكوليرا واعتماد خطة طوارئ للعاصمة

عقد محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود اجتماعا في مكتبه في القصر البلدي لبحث تداعيات انتشار مرض الكوليرا واعتماد خطة طوارىء.

ضم الاجتماع، بحسب بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت: قائد فوج حرس بيروت العقيد الركن علي صبرا، مدير مصلحة الصحة العامة بالتكليف الدكتور إيلي ربيز، مدير مصلحة المؤسسات المصنفة المهندس باسم العويني، رئيس دائرة الوقاية في بلدية بيروت الدكتور خالد عبدالله ، الدكتور محمد قبرصلي ( Beirut Builders Lions Club)، رئيس الهندسة الصحية المهندس محمد دوغان، رئيس دائرة المحافظة الأستاذ سامر يعقوب، الأستاذ حسين سلام موفدا من الصليب الاحمر، المقدم في فوج حرس بيروت هيثم فياض والملازمين الاولين ميشال المر وهيثم مغربي من فوج اطفاء مدينة بيروت.

وأكد المجتمعون خلو مدينة بيروت من مرض الكوليرا حتى تاريخ عقد هذا الاجتماع، وتم البحث في كيفية نشر الوعي واتخاذ الإجراءات الآيلة الى تفادي انتشار هذا الوباء في العاصمة.

كما تم الاتفاق على انشاء خلية أزمة مصغرة، تضم: مدير مصلحة الصحة في بلدية بيروت بالتكليف، رئيس دائرة الوقاية، رئيس دائرة المحافظة، الصليب الأحمر، مهمتها متابعة ومراقبة تطور الوباء وتطبيق النقاط الاتية:

– حملات توعية بالتعاون مع الصليب الاحمر والجمعيات المحلية والأهلية والمنظمات غير الحكومية بمؤازرة كل من فوجي الحرس والاطفاء.

– توزيع منشورات توعوية تتضمن الخطوات الوقائية لتجنب الاصابة بالوباء.

– أخذ عينات من بعض مصادر المياه والآبار ومحال بيع مياه الشرب المكررة والصهاريج وخزانات المياه ومن بعض الفنادق والمؤسسات السياحية واجراء الفحوص المخبرية اللازمة في مختبر يتم التعاقد معه.

– شراء مواد تعقيم المياه كالكلور وغيرها وتوزيعها بخاصة في المناطق الشعبية المكتظة بالسكان.

– رش المبيدات غير الضارة للإنسان في مختلف مناطق وشوارع مدينة بيروت.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام