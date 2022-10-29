إيلون ماسك يوضح مصير الحسابات المعلقة في تويتر

قال مالك موقع تويتر حديثا، الملياردير إيلون ماسك،امس الجمعة، إن المنصة “ستشكل مجلسا للإشراف على المحتوى له وجهات نظر متنوعة على نطاق واسع، ولن يتم اتخاذ قرارات مهمة بشأن المحتوى أو إعادة الحساب المعلق قبل انعقاد هذا المجلس”.

وفي أعقاب استحواذ إيلون ماسك على تويتر بمبلغ 44 مليار دولار، يوم الخميس، أثيرت أسئلة حول ما إذا كان الملياردير سيرفض الحظر الدائم، مما يسمح لأشخاص مثل الرئيس السابق دونالد ترامب بالعودة إلى المنصة.

وكان ماسك قد أشار في وقت سابق إلى أنه ليس مؤيدا لحظر الأشخاص بشكل دائم من تويتر وأنه سيسمح لترامب بالعودة.

ولدى تويتر بالفعل مجلسا يقول إنه مكون من “مجموعة من المنظمات الخبيرة المستقلة من جميع أنحاء العالم من أجل الدفاع عن السلامة وتقديم المشورة لنا أثناء تطوير منتجاتنا وبرامجنا وقواعدنا”، ومن غير الواضح ما إذا كان إيلون ماسك على علم بهذا المجلس.

يذكر أن ماسك استطاع الاستحواذ على تويتر، الخميس، وأقال الرئيس التنفيذي للموقع باراغ أغراوال ومديرين تنفيذيين آخرين.

وكان المياردير قد زار مقر شركة تويتر، في وقت سابق الخميس، ونشر تغريدة تتضمن مقطع فيديو يظهر فيه مبتسما بينما يحمل “مغسلة” كبيرة، الأمر الذي أثار الكثير من ردود الفعل، وذلك قبل إتمام صفقة الشراء.

المصدر: سي ان ان