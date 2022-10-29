الأمم المتحدة: فيضانات إفريقيا شردت 3.4 ملايين شخص

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 3.4 ملايين شخص نزحوا في غرب ووسط إفريقيا بسبب الدمار الناجم عن الفيضانات.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الفيضانات تسببت بمقتل المئات وتشريد الآلاف في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، ونوهت بأن الحكومة في تشاد- حيث ألحقت مياه الفيضانات أضرارا لأكثر من مليون شخص- أعلنت حال الطوارئ.

وعن نيجيريا (غرب إفريقيا)، قالت المفوضية إنها شهدت أسوأ فيضانات منذ عشر سنوات، أودت بحياة المئات وشردت 1.3 مليون شخص وأثرت على أكثر من 2.8 مليون آخرين.

وأُجبر الناجون على الفرار باتجاه المناطق المرتفعة بعد أن غمرت المياه الأراضي الزراعية والبنية التحتية.

ويعيش كثير منهم في مخيمات للنازحين أنشئت لمساعدة الفارين من العنف المستشري في المنطقة، من بين مشكلات أخرى.

الناطقة باسم المفوضية أولغا سارادو، قالت “إن أزمة المناخ القائمة الآن تدمر سبل العيش وتخل بالأمن الغذائي وتفاقم النزاعات على الموارد الشحيحة وتؤدي إلى النزوح.. إن الرابط بين الصدمات المناخية والتشرد واضح ومتصاعد”.

المصدر: وكالات