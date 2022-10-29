غروسي: الولايات المتحدة فقدت موقعها الرائد في مجال التكنولوجيات النووية التجارية

صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن واشنطن فقدت موقعها الرائد في مجال التكنولوجيا النووية التجارية.

وقال في خطاب ألقاه في صندوق كارنيغي، أمس الجمعة: “هذه مشكلة للولايات المتحدة. كانت رائدة تقليديا وفقدت هذه المواقع الرائدة”، مشيرا إلى أنه وفق معلوماته فإن 3% من الغيغاوات المضافة فقط تأتي من الولايات المتحدة على مدار السنوات الـ20 الماضية.

وأضاف أن المورد الرئيسي للتكنولوجيات النووية التجارية اليوم هو روسيا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الصين تعمل بنشاط في هذا المجال أيضا. وأكد أن سبب نجاحات روسيا والصين يعود إلى نموذج التمويل الذي يسمح لهما بقدر أكبر من المرونة في الأسواق الدولية.

وتابع: “لكنني سمعت أن وزيرة الطاقة (الأمريكية جينفر غرينهولم) قالت إنها (الولايات المتحدة) تريد استعادة مواقعها الرائدة”.

وعبر غروسي عن اعتقاده بأن واشنطن تتخذ قرارات “مثيرة للاهتمام” من أجل دعم مجال الطاقة النووية.

المصدر: وكالات