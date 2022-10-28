بالفيديو | هذا ما قاله بوتين عن الشهيد قاسم سليماني!

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن “أمريكا قتلت الجنرال قاسم سليماني واعترفت بفعلتها، قتلوه وهو شخصية رسمية في بلاده وقتلوه على أراضي دولة ثالثة، يا لها من وقاحة، أين نحن نعيش “.

وفي كلمة له خلال مؤتمر فالداي، تحدث الرئيس الروسي عن اغتيال الجنرال سليماني، واصفا واشنطن بالوقحة، ومشيراً الى أنها اغتالت الجنرال قاسم سليماني دون حتى ذرة واحدة من الضمير، ودون اكتراث إلى أن الشهيد يُعدّ رمزاً وشخصية رسمية لدولة ذات سيادة”. وأضاف في هذا السياق، إن “الغرب يرى أن أي وجهة نظر بديلة دعايةٌ تخريبية وتهديدٌ للديمقراطية”.

ويذكر أن القوات الأميركية اغتالت الجنرال قاسم سليماني، قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني، بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني/يناير عام 2020.

المصدر: موقع المنار