الجهاد الإسلامي تُدين الاعتداء الارهابي الذي وقع في مدينة شيراز الايرانية

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأشد العبارات، الاعتداء الوحشي الارهابي الذي استهدف أحد المزارات الدينية في مدينة شيراز الإيرانية، وراح ضحيته عدد من الأبرياء .

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن استهداف الآمنين والعزل من نساء وشيوخ وأطفال عمل نذل وجبان ولا يمت للإسلام وللإنسانية بأي صلة.

وتقدمت بخالص التعازي والمواساة للجمهورية الإسلامية قيادة وشعباً ولعائلات الضحايا الأبرياء، سائلةً الله تعالى لهم جميعاً الرحمة الواسعة

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

ندين الاعتداء الارهابي الذي وقع في مدينة شيراز الايرانية

تدين حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأشد العبارات، الاعتداء الوحشي الارهابي الذي استهدف أحد المزارات الدينية في مدينة شيراز الإيرانية، وراح ضحيته عدد من الأبرياء .

إن استهداف الآمنين والعزل من نساء وشيوخ وأطفال عمل نذل وجبان ولا يمت للإسلام وللإنسانية بأي صلة.

إننا نتقدم بخالص التعازي والمواساة للجمهورية الإسلامية قيادة وشعباً ولعائلات الضحايا الأبرياء، سائلين الله تعالى لهم جميعاً الرحمة الواسعة.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الجمعة 3 ربيع الآخر 1444هـ، 28 أكتوبر 2022م

المصدر: موقع الجهاد الاسلامي