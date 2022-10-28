الرئيس عون : أردت تغيير حاكم مصرف لبنان منذ بداية ولايتي، ولكن لم يكن لدي ثلثا أعضاء الحكومة لأتمكن من ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2022 - 00:02

الرئيس عون : أردت تغيير حاكم مصرف لبنان منذ بداية ولايتي، ولكن لم يكن لدي ثلثا أعضاء الحكومة لأتمكن من ذلك

منذ 2 ساعة 27 October، 2022
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