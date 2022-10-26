تقرير مصور | المنار تفتتح تحقيقات مسار الترسيم .. – موقع قناة المنار – لبنان
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October 26 2022 - 21:38

تقرير مصور | المنار تفتتح تحقيقات مسار الترسيم ..

منذ 29 mins 26 October، 2022
ترسيم الحدود البحرية
تقارير مصورة - لبنان

 

المنار تفتتح تحقيقات مسار الترسيم ..

بالخطيئة رقم 1 ..

الخطيئة التي فرطت بالثروة

 

 

المصدر: قناة المنار

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