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October 26 2022 - 12:10

بالفيديو.. أطفال يعيشون لحظات رعب خلال اشتباكات مسلحة قرب روضتهم في تشيلي

منذ 2 ساعة 26 October، 2022
علم تشيلي
أخبار دولية - تشيلي

وثق معلمو روضة بمنطقة باخوس دي مينا، في بلدية بوينتي ألتو، في تشيلي فيديو لأطفال الروضة يفترشون الأرض أثناء إطلاق للنار وقع على بعد أمتار قليلة من مبنى روضتهم.

وتداول نشطاء مقطع فيديو، يظهر كيف حاول مربو روضة “المندرال” طمأنة عشرات الأطفال الذين أصيبوا بالخوف من الطلقات المتعددة التي وقعت على بعد أمتار منهم.

وأشار المستشار القانوني لبلدية بوينتي ألتو، إلى أن الحادث وقع ظهر الاثنين في الوقت الذي كان الأطفال يأخذون فيه قيلولة.

وأضاف أن المعلمين تمكنوا من تفعيل بروتوكول الحماية بنجاح.

وأكد أن عصابات مخدرات غالبا ما تشارك في اشتباكات ومواجهات بالأسلحة، مشددا على أنهم سيقومون بتعزيز الأمن.

وقد القائمون على الروضة شكوى رسمية إلى النيابة العامة، حيث أكدوا في شكواهم أنهم وجدوا ما لا يقل عن 30 رصاصة فارغة.

المصدر: وكالات

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