إصابة مستوطن بجراح خطيرة في عملية طعن بقلقيلية

أُصيب مستوطن بجراح خطيرة، مساء اليوم الثلاثاء، جراء عملية طعن، تعرّض لها في قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية.

وأفاد مستشفى “تل هشومير” بأن تدهوراً طرأ على حالة المستوطن الذي أصيب اليوم في عملية الطعن شمال الضفة، وحالته الآن تُصنف بالخطيرة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال “الإسرائيلي” قال مساء اليوم، إن أنباءً قد وردت عن عملية طعن، وقعت في قرية الفندق.

ووفق المتحدث، فإن فلسطينياً وصل قرية الفندق وطعن المستوطن، وانسحب من المكان، وأشار المتحدث إلى أن جيش الاحتلال يبحث حالياً عن المنفذ.

المصدر: وكالة شهاب