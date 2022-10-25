دراسة “صادمة”: ملايين البريطانيين يخططون للهجرة بسبب غلاء المعيشة..!

خلصت دراسة أجريت حديثاً في بريطانيا إلى نتيجة مرعبة مفادها أن البلاد بدأت تشهد هجرة عكسية في الوقت الحالي، حيث إن أكثر من 4 ملايين شخص داخل بريطانيا يفكرون بمغادرتها بشكل نهائي والعيش في بلد آخر، وذلك بسبب الغلاء المعيشي، والأزمة الاقتصادية التي أصبحت ترهق العائلات.

وبحسب الدراسة التي أجرتها شركة “توتال جوبز” فإن حوالي 4.5 مليون بريطاني يفكرون في الانتقال إلى الخارج من أجل نوعية حياة أفضل.

وقال 3% من البريطانيين إنهم يخططون بنشاط للانتقال إما في العام المقبل أو العامين المقبلين، وهو ما يعني مغادرة أكثر من 380 ألف عامل بريطاني البلاد بشكل جماعي خلال الفترة المقبلة.

وقال تقرير نشرته مجلة “تايم أوت” إن ثقافة العمل عن بُعد وانتشار الوظائف بهذه الطريقة ساعدت الكثيرين على التفكير في ترك بريطانيا إلى أماكن أخرى أقل كلفة، وذلك على الرغم من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جعل الانتقال للعيش في الدول الأوروبية أصعب مما كان سابقاً.

وقال أحد المهاجرين الذين تحدثت إليهم المجلة، وهو شخص انتقل من بريطانيا إلى هولندا:”لقد استبدلتُ شقتي في كلافام بشقة تبلغ ضعف مساحتها في أمستردام”، مشيراً الى أنه انتقل بالفعل للعيش في هولندا بدلاً من بريطانيا قبل 7 أشهر من الآن.

ويضيف: “لقد كنتُ في لندن لمدة 8 سنوات وخططت للمغادرة على أي حال، لذلك عندما حصلت زوجتي على وظيفة هنا، تحفزنا للقيام بهذه الخطوة.. أسعار الإيجار هنا باهظة الثمن بالنسبة لهولندا، ولكنك تحصل على الكثير مقابل نقودك مقارنةً بالحال في بريطانيا”.

وقال مهاجر آخر ترك بريطانيا مؤخراً، وانتقل الى العيش في جنوب أفريقيا :”تنقلتُ كثيراً في السنوات الأخيرة: إلى برشلونة ومانشستر والبرتغال. عشتُ في كيب تاون من مايو إلى يوليو من هذا العام، والآن أتطلع للانتقال إلى هناك بدوام كامل والحصول على تأشيرة عمل. جودة الحياة أفضل بكثير، حيث تحصل على الشمس على مدار السنة، والتواصل الاجتماعي أفضل، وتحصل على الكثير مقابل نقودك”.

المصدر: مواقع