إعلام العدو: الأمور لا تبشر بخير عندما يقود كبار قادة الاحتلال عملية عسكرية في نابلس

انتقد المراسل العسكري لصحيفة “يديعوت أحرونوت” يوسي يهوشع “اليوم الثلاثاء، طريقة قيادة العملية العسكرية في نابلس، حيث قال “وصلنا إلى وضع يقوم فيه رئيس أركان الاحتلال ورئيس الشاباك بإدارة عملية عسكرية في القصبة في نابلس مهو أمر لا يبشر بالخير”.

وتابع “في الماضي كانت هكذا عملية تدار على مستوى قائد فرقة، ولكن وصلنا إلى وضع يقوم فيه رئيس أركان الاحتلال ورئيس الشاباك من مقر غرفة قيادة العمليات الخاصة للشاباك من وسط البلاد، بإدارة عملية عسكرية في القصبة في نابلس”.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال شنت عدوانا على مقاومي عرين الأسود في مدينة نابلس، مما أدى لارتقاء 5 شهداء وإصابة 22 آخرين بينهم إصابات خطيرة.

المصدر: فلسطين اليوم