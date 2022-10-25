بالفيديو.. 5 شهداء و20 إصابة بينها حرجة برصاص الاحتلال في نابلس ورام الله

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب 20 آخرون، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال “الإسرائيلي” في مدينتي نابلس ورام الله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي، عن ارتقاء 4 شهداء و20 إصابة برصاص الاحتلال في نابلس، بينها 3 إصابات بحالة خطرة وإصابة بحالة متوسطة، فيما استشهد آخر برصاص الاحتلال الحي في الصدر، في قرية النبي صالح شمال رام الله”.

بدورها، قالت مصادر صحفية إن “ما حصل في نابلس هو اكتشاف قوة خاصة لجيش الاحتلال من قبل عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية واندلاع اشتباك مسلح بينهم قبل أن تدخل قوات تتمركز أعلى الجبل الشمالي بنابلس بكثافة نارية تجاه مكان الاشتباك لتغطية انسحاب القوة”.

وأكدت المصادر الصحفية نقلاً عن شهود عيان “إن مقاومون وعناصر أمنية أفشلوا تسلل قوة خاصة إلى البلدة القديمة بمدينة نابلس، وأصابوا بعضهم ما دفع جيش الاحتلال لشن هجوم سريع ومكثف تحت النار”.

وبينت أن شهداء نابلس عرف منهم “حمدي شرف وعلي عنتر”، وشهيد رام الله “قصي محمود التميمي”.

من ناحيتها، أكدت مصادر صحفية فلسطينية شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عدة داخل مدينة نابلس.

فيما يلي مقاطع فيديو للاشتباكات الدائرة بين مقاومون وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس..

مقطع فيديو للحظة اكتشاف أجهزة الأمن الفلسطينية القوة الإسرائيلية الخاصة واشتباكها معها وسط نابلس..

المصدر: فلسطين اليوم