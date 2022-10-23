النائب صلح تابع أزمة المياه في بعلبك: المشكلة في طريق الحل تدريجيا

تفقد النائب ينال صلح البئر الجديدة المحفورة في جرود بعلبك، والتي ستدخل قريبا في خدمة تزويد خزانات المياه التي تغذي منطقة بعلبك، في اطار متابعته لأزمة المياه في المدينة.

وأكد أن “مشكلة المياه قيد المتابعة الحثيثة يوميا، وهي في طريق الحل تدريجيا، وان جزءا من الأحياء بدأ يتغذى بالمياه، وباقي الأحياء ستصلها المياه قريبا”، مشددا على أن “تكتل نواب بعلبك الهرمل وخلية الأزمة يتابعون حل المشاكل بشكل يومي”.

واعتبر أن “حل أي مشكلة بحاجة إلى تظافر جهود الجميع، وحزب الله مشكورا قام ويقوم منذ فترة بتزويد مؤسسة المياه بالمازوت لتأمين المياه، وتم البدء بمعالجة المشاكل الموجودة في شبكة الطاقة الشمسية المخصصة لتشغيل وتعبئة الخزانات”.

وطلب من المواطنين “التجاوب مع المعنيين لا سيما إزالة التعديات على شبكة المياه”.