الدفاع الروسية: تدمير مصنع عسكري يحتوي على صواريخ أوكرانية مضادة للسفن – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2022 - 16:16
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الدفاع الروسية: تدمير مصنع عسكري يحتوي على صواريخ أوكرانية مضادة للسفن
منذ 2 ساعة
22 October، 2022
الدفاع الروسية
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