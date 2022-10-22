أمطار وسيول في قرى عكار شمال لبنان

تساقطت الأمطار بغزارة ليل أمس الجمعة حيث أغرقت العديد من القرى والبلدات العكارية(شمال لبنان) ولا سيما بلدات قنية وأكروم وكفرتون في منطقة جبل أكروم، وكذلك في وادي عودين في بلدة عندقت وعلى امتداد الأودية المتصلة ببعضها البعض وصولا إلى بلدات شدرا ومشتى حسن ومشتى حمود.

وتشكلت السيول وجرفت معها الأتربة والحجارة ومخلفات الأشجار، وتسببت بأضرار زراعية بالبساتين والحقول وخربت الطرق في بلدة كفرتون بشكل خاص، حيث اقتحمت سيول الأمطار المنازل، التي عمد اصحابها طيلة الليل وحتى صباح اليوم على تعزيل منازلهم من الوحول التي دفعت بها السيول إلى داخلها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام