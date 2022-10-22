بايدن يعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة 2024 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 22 2022 - 09:36

بايدن يعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

منذ 1 ساعة 22 October، 2022
635338e84236044b43170c5f
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة في بلاده المزمعة عام 2024.

وقال بايدن في حديث لقناة MSNBC، يوم الجمعة: “لم أتخذ قرارا رسميا، لكن هذه هي نيتي المشاركة في الانتخابات من جديد، ولدينا وقت لاتخاذ هذا القرار”.

وردا على سؤال بشأن موقف زوجته، جيل بايدن تجاه ذلك، قال: “زوجتي تعتقد أننا نقوم بشيء مهم جدا، وعلينا أن نستمر بذلك”.

يذكر أن بايدن أصبح الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، حيث كان عمره 78 عاما عند تولي منصبه في كانون الثاني/يناير 2021.

وكان البيت الأبيض قد تحدث في وقت سابق أن بايدن يعتزم خوض السباق الانتخابي من جديد في الانتخابات المقبلة عام 2024.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة