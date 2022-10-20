بيرم: أجواء إيجابية ترافق البحث في الزيادة على رواتب القطاعِ الخاص

أعلن وزير العملِ في حكومةِ تصريف الأعمال مصطفى بيرم عن أجواءٍ إيجابيةٍ ترافقُ البحثَ في زيادةِ بدل غلاءِ معيشةٍ على رواتبِ وأجورِ موظفي القطاع الخاص.

وعقبَ ترؤسه اجتماع لجنة المؤشر قال بيرم “تم الاستماع لدراسة حول اعتماد مشروع نظام المعاش التقاعدي في القطاع الخاص الى جانب تعويض نهاية الخدمة، هناك عدة اسئلة طرحت حول الموضوع وامكانية القبول مرتفعة لأنه نظام اصلاحي مهم”.

واعلن انه “تم الاستماع الى الارقام الجديدة التي قدمتها المدير العامة للاحصاء المركزي عن تطور الاسعار ورأينا التضخم الحاصل، وكان الجو ايجابيا والجميع منفتح لكي نخطو خطوة الى الامام ليتناسب الوضع في القطاع الخاص مع ما قررته الدولة في القطاع العام ليبقى هناك نوع من التوازن”.

وقال بيرم “اُبلغنا خلال الاجتماع انه صدر في الجريدة الرسمية اليوم مرسوم زيادة ال600 الف ليرة وهذا يعني انه لم يعد هناك اي عامل خاضع لقانون العمل يقبض اقل من مليونين وستمائة الف ليرة اضافة الى بدل النقل اليومي 95 الف ليرة” .