مسؤول ملف النازحين في حزب الله بحث في الملف مع المدير العام للامن العام – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2022 - 17:00

مسؤول ملف النازحين في حزب الله بحث في الملف مع المدير العام للامن العام

منذ 9 mins 20 October، 2022
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لبنان

استقبل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مسؤول ملف النازحين في حزب الله النائب السابق نوار الساحلي وجرى البحث في شؤون النازحين.

وقد ابلغ الساحلي اللواء إبراهيم عن “استعداد حزب الله المساعدة في هذا الملف”، واضعاً امكانات الحزب بتصرف الأمن العام.

وقد اثنى الساحلي على مواقف اللواء ابراهيم وعمله في” تفعيل موضوع اعادة النازحين السوريين الى بلادهم” ، مقدرا “الدور الذي يقوم به بالاتصال بالحكومة السورية والاجهزة الامنية المعنية مستغربا موقف بعض الدول الاوروبية والغربية السلبي وعدم جديتهم بالمساعدة في هذا الموضوع” .

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