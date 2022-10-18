الرئيس بري للنواب التغييريين : كسرتم الإتفاق للتوافق وذهبتم الى الانتخابات

اختتم رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب اللجان النيابية، وحدد الساعة الخامسة من عصر اليوم الثلثاء موعدا للجلسة التشريعية.

تركيبة اللجان بقيت على ما هي عليه، بإستثناء تبديل بعض الاسماء في عضوية بعض اللجان، بعد ان جرت انتخابات في لجنتي المال والإدارة والعدل حيث فاز النائب عدنان طرابلسي مكان النائب إبراهيم منيمنة في عضوية لجنة المال، فيما حاز النائب مارك ضو فقط على 22 صوتا. وفي إنتخابات لجنة الإدارة حازت النائب حليمة قعقور فقط على 18 صوتا. وعليه بقيت تركيبة لجنة الادارة والعدل كما كانت عليه.

وكان الرئيس بري افتتح الجلسة، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والوزراء والنواب.

بداية، تليت أسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: بلال عبد الله، ستريدا جعجع، جميل السيد. بعدها طلب الرئيس بري الوقوف دقيقة صمت على روح النائب الراحل كميل زيادة، ثم تليت المادتين 32 و44 من الدستور ومواد النظام الداخلي المتعلقة بافتتاح الدورة العادية، وكيفية انتخاب اللجان النيابية وعددها.

امين السر

وبوشر بانتخاب امين سر هيئة مكتب المجلس. واعلن النائب مارك ضو ترشيحه الى عضوية امانة السر. كما ترشح النائبان هادي ابو الحسن والان عون وهما عضوان في امانة السر.

ووزعت الاوراق لانتخاب امين سر هيئة مكتب المجلس، بين النائبين هادي ابو الحسن ومارك ضو. وبوشر بالاقتراع حسب المحافظات. وحصل ابو هادي ابو الحسن على 85 صوتا فيما حصل مارك ضو على 30 صوتا ووجدت ثلاثة اوراق بيضاء .

واعلن النائب الياس حنكش عزوفه عن خوض الترشيح مقابل النائب الان عون وفاز النائب عون بالتزكية امينا للسر .

المفوضون

وبوشر بانتخاب المفوضين الثلاثة والمرشحون هم النواب: عبد الكريم كبارة، ميشال موسى، واغوب بقرادونيان. واعلنت النائب بولا يعقوبيان ترشحها لاحد مقاعد المفوضين.

واعلن الرئيس بري فوز النائبين ميشال موسى وعبد الكريم كبارة بالتزكية، وانحصر الترشح بين النائبين اغوب بقرادونيان وبولا يعقوبيان لان المقعد هو للارمن.ووزعت الاوراق للبدء بالتصويت.ونال النائب اغوب بقرادونيان 85 صوتا فيما نالت النائبة يعقوبيان 23 صوتا ووجدت سبعة اوراق بيضاء وورقة ملغاة وورقة باسم النائب الياس حنكش.

أعضاء اللجان

وبوشر بانتخاب اعضاء اللجان النيابية. وتم البدء بانتخاب اعضاء لجنة المال والموازنة، واعترض النائب سامي الجميل على موضوع التوافق في كيفية الانتخاب. وقال: ” لا يوجد برلمان في العالم ينتخب اللجان بهذه الطريقة.

اضاف: ” في عملية الانتخاب يمكن للأكثرية النيابية ان تقصي المعارضة من العمل النيابي في كل اللجان ، لذلك كل دول العالم تعمد الى تشكيل اللجان وفقاً للنظام النسبي فيتمثل كل الأفرقاء وتحدد “كوتا” لكل كتلة في كل اللجان بطريقة علمية . اما في لبنان فيجتمع عدد من الكتل ويتفقون في ما بينهم ويفرضون التوازنات داخل اللجان خارج كل منطق واكبر مثال على ذلك ان يتم نتيجة هذا الأداء اقصاء نقيب محامين سابق من لجنة الادارة والعدل”.

.فقال الرئيس بري: “اي زميل يحق له ان يحضر اي لجنة ويناقش . عرضنا عليكم التوافق ولم تقبلوا وأصررتم على الانتخابات. وكانت النتيجة ولسنا هنا لنزايد على بعضنا البعض وقولوا لنا من هي الاكثرية في المجلس”..

وأعلن النائب مارك ضو ترشحه لعضوية لجنة المال والموازنة.

كما اعلن النائب عدنان طرابلسي ترشحه لعضوية لجنة المال والموازنة.

وبوشر بفرز الاصوات بعد الاقتراع وترشح النائبان مارك ضو وعدنان طرابلسي.

وفاز عدنان طرابلسي مكان النائب ابراهيم منيمنة الذي كان عضوا في اللجنة، بعد ان نال طرابلسي 60 صوتا فيما نال منيمنة 44 صوتا ومارك ضو 22 صوتا. وحل النائب ابراهيم كنعان رئيسا وعلي فياض مقررا.

ثم بوشر بانتخاب اعضاء لجنة الادارة والعدل، واعلنت النائب حليمة قعقور ترشحها لعضوية اللجنة. وبوشر بفرز الاصوات بعد الاقتراع

وطالب النائب اديب عبد المسيح ان يتم التوافق على اسم في لجنة الادارة والعدل للنواب التغييريين.

الرئيس بري: “انتم كسرتم الاتفاق”.

وضاح الصادق: نحن لو وضعنا الياس بو صعب اين سنترشح؟

وقال الرئيس بري، قبيل البدء في عملية الإقتراع لعضوية لجنة الادارة والعدل، وبعد ترشح النائبة حليمة القعقور ومطالبة النواب التغييريين عبر النائب ملحم خلف بالذهاب نحو التوافق:” كما هو معلوم ان دولة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب كان ومنذ عدة ايام يعمل من أجل الوصول الى توافق يقضي بتمثيل كافة الكتل غير الممثلة في اللجان وخاصة من النواب التغييريين ولكن مساء أمس ابلغت بفشل هذه المساعي وأن الامر مش ماشي !! والدليل ما حدث من ترشيحات”.

أضاف الرئيس بري :” حتى ان المسعى كان يقضي، بأن يحل أحد النواب التغييرين مكان نائب اخر حتى لو كان من كتلتي وحتى ولو كان كافة النواب المستبدلين من كتلتي. أنا اتعهد بذلك !!

وتابع : والان النائب الاستاذ ميشال معوض تكلم معي ومعكم في نفس المسعى. انا ما زلت مستعدا لذلك. وعلى سبيل المثال، ان نستبدل احد اعضاء كتلتي في لجنة الادارة والعدل بزميل آخر من نواب التغيير كالنقيب ملحم خلف ، هذا الكلام قلته وتعهدت به على أساس ان يحصل التفاهم كسلة متكاملة لكنكم كسرتم الإتفاق وذهبتم الى الانتخابات” .

وردا على سؤال من احد النواب في ما اذا كان هناك من “مونة عليه” ( اي على الرئيس بري ) في هذا المجال؟ اجاب رئيس المجلس : ما حدا بيمون عليي الا الله !!

وجرى نقاش حول الاتفاق حول عضوية نواب التغيير في اللجان.

بري: “اعمل عملا رضائيا للكتل”.

علي حسن خليل: “انتم اصررتم على اجراء الانتخابات”.

بري: “ليبدأ التصويب”.

ولم تفزالنائبة حليمة قعقور لعضوية لجنة الادارة والعدل وبقيت اللجان على حالها.

وترشح النائب فريد البستاني لرئاسة لجنة الاقتصاد الوطني ورئيسها الحالي ميشال ضاهر.

كما ترشح النائب ياسين ياسين والنائب جيمي جبور كمقرر للجنة الزراعة والسياحة.

وفاز النائب ياسين ياسين كمقرر للجنة الاعلام والاتصالات مكان النائب محمد سليمان الذي انسحب.

وسيجري انتخاب رئيس للجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط في وقت لاحق بعد ترشح النائب فريد البستاني لرئاستها فيما رئيسها الحالي هو النائب ميشال ضاهر.

لوائح اللجان النيابية

وفي ما يلي لوائح اللجان النيابية مع عدد الاصوات

لجنة المال والموازنة: ابراهيم كنعان رئيسا 102 صوتا، علي فياض مقررا 101 صوتا، عدنان طرابلسي 60 صوتا، الان عون 110 اصوات، ايهاب مطر 108 اصوات، ايوب حميد 107 أصوات، جان طالوزيان 107 صوتا، جهاد الصمد 105، حسن فضل الله 101، راجي السعد 109، سليم عون 103، علي حسن خليل 96، غادة ايوب 108، غازي زعيتر 96، غسان حاصباني 107 ، فؤاد مخزومي 104، ميشال معوض 100.

لجنة الادارة والعدل: جورج عدوان رئيسا 100 صوت، جورج عطا الله مقررا 100 صوت، عماد الحوت 104، ابراهيم كنعان 99، قبلان قبلان 95، مروان حمادة 88، جورج عقيص 102، حسن عز الدين 99، غادة ايوب 102، اشرف بيضون 104، علي حسن خليل 88، غازي زعيتر 98، نديم الجميل 88، اسامة سعد 105، حسين الحاج حسن 96، علي خريس 97، بلال عبد الله 106، حليمة قعقور 18.

وفازت بالتزكية لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين وتضم: فادي علامة رئيسا، اغوب بقرادونيان مقررا، الياس اسطفان، ابراهيم الموسوي، ندى البستاني، الياس الخوري، بيار بو عاصي، ناصر جابر، علي عمار، سليم الصايغ، ميشال الدويهي، نعمة افرام، ميشال المر، رامي فنج، علي عسيران، عناية عز الدين، وائل ابو فاعور.

كما فازت بالتزكية لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وتضم: سجيع عطية رئيسا، محمد خواجه مقررا، حسين جشي، ابراهيم منيمنة، طه ناجي، فراس السلوم، ندى البستاني، حسين الحاج حسن، سليم عون، ملحم طوق، عبد الكريم كبارة، فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ، احمد الخير، انطوان جشي، اديب عبد المسيح، نبيل بدر.

وفازت بالتزكية لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة وتضم: حسن مراد رئيسا، ادكار طرابلسي مقررا، ايهاب حمادة، اسعد درغام، سليم الصايغ، انطوان حبشي، اشرف بيضون، علي خريس، علي فياض، غسان سكاف، بلال حشيمي، اسامة سعد.

وفازت بالتزكية لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعي وتضم: بلال عبد الله رئيسا، سامر التوم مقررا، الياس جرادة، امين شري، عبد الرحمن البزري، غسان سكاف، عناية عز الدين، رامي فنج، فادي علامة، علي المقدام، غسان حاصباني، ميشال موسى.

كما فازت بالتزكية لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وتضم: جهاد الصمد رئيسا، اسعد درغام مقررا، احمد الخير، سامي الجميل، الان عون، جان طالوزيان، عبد الكريم كبارة، علي عسيران، علي عمار، رائد برو، قاسم هاشم، محمد خواجة، حسن مراد، وائل ابو فاعور، ميشال المر، فادي كرم، محمد يحيه.

وفازت بالتزكية لجنة شؤون المهجرين وتضم: اغوب بقرادونيان رئيسا، حسين جشي مقررا، ادكار طرابلسي، هادي ابو الحسن، عدنان طرابلسي، جهاد بقرادوني، سعيد الاسمر، كميل شمعون، احمد رستم، نبيل بدر، سجيع عطيه، مارك ضو.

وفازت بالتزكية لجنة الزراعة والسياحة وتضم: ايوب حميد رئيسا، محمد يحيه مقررا، جيمي جبور، الياس جرادة، رامي ابو حمدان، شوقي الدكاش، ملحم الحجيري، عبد العزيز الصمد، وليد البعريني، جورج عقيص، شربل مارون، هادي ابو الحسن.

وفازت بالتزكية لجنة المال وتضم: غياب يزبك رئيسا، قاسم هاشم مقررا، ايهاب حمادة، عدنان طرابلسي، سيمون ابي رميا، غسان عطا الله، وليد البعريني، نجاة عون، نزيه متى، هاني قبسي، راجي السعد.

وضمت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط: ميشال ضاهر رئيسا، ناصر جابر مقررا، فريد البستاني، حسن عز الدين، محمد سليمان، هاغوب ترزيان، ملحم طوق، امين شري، رازي الحاج، نقولا صحناوي، طوني فرنجية، فيصل الصايغ.

وفازت بالتزكية لجنة الاعلام والاتصالات وتضم: ابراهيم الموسوي رئيسا، محمد سليمان مقررا، هاني قبيسي، ياسين ياسين، مروان حمادة، رامي ابو حمدان، غياث يزبك، نقولا صحناوي، جيمي جبور، قبلان قبلان، سيزار ابي خليل، سعيد الاسمر.

وفازت بالتزكية لجنة الشباب والرياضة وتضم: سيمون ابي رميا رئيسا، رائد برو مقررا، شربل مارون، غسان عطا الله، وضاح الصادق، هاغوب ترزيان، ينال صلح، بيار بو عاصي، جهاد بقرادوني، الياس اسطفان، الياس حنكش، رازي الحاج.

وفازت بالتزكية لجنة حقوق الانسان وتضم: ميشال موسى رئيسا، نزيه متى مقررا، ابراهيم الموسوي، اسعد درغام، جورج عقيص، حسن عز الدين، سيمون ابي رميا، ميشال الدويهي، قاسم هاشم، علي المقداد، ملحم خلف، شربل سعد.

وفازت بالتزكية لجنة المرأة والطفل وضمت: عناية عز الدين رئيسة، عدنان طرابلسي مقررا، انطوان حبشي، علي خريس، علي عسيران، سامر التوم، قاسم هاشم، سنتيا زرازير، ابراهيم الموسوي، ندى البستاني، سليم الصايغ، اديب عبد المسيح.

كما فازت بالتزكية لجنة تكنولوجيا المعلومات وضمت: طوني فرنجية رئيسا، الياس حنكش مقررا، نقولا صحناوي، اشرف بيضون، ينال صلح، رامي ابو حمدان، سعيد الاسمر، رازي الحاج، فريد الخازن.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام