بلومبيرغ: الصين ستوقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وآسيا لضمان التدفئة الشتوية في بلادها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2022 - 15:44

بلومبيرغ: الصين ستوقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وآسيا لضمان التدفئة الشتوية في بلادها

منذ 43 mins 17 October، 2022
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