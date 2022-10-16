الرئيس الفرنسي يشيد باتفاق الترسيم البحري

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باتفاق الترسيم البحري والذي يتيح استغلال المحروقات قبالة سواحل البلدين، وفق تعبيره.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون – الذي أدى دوراً في المفاوضات – هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد والرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على جهودهم وتصميمهم على إنجاز الاتفاق. واعتبر أن ذلك سيساهم أيضاً في ازدهار البلدين في ظل أزمة اقتصادية خطيرة في لبنان.

وخلال اتصال كان أجراه بالرئيس عون أكد ماكرون وقوف فرنسا الى جانب لبنان ووفائها بالتزاماتها في موضوع التنقيب عن النفط والغاز.

المصدر: اتفاق الترسيم البحري