الرئيس الفرنسي يشيد باتفاق الترسيم البحري – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 16 2022 - 17:58

الرئيس الفرنسي يشيد باتفاق الترسيم البحري

منذ 42 mins 16 October، 2022
ماكرون
أخبار دولية - فرنسا

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باتفاق الترسيم البحري والذي يتيح استغلال المحروقات قبالة سواحل البلدين، وفق تعبيره.
وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون – الذي أدى دوراً في المفاوضات – هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد والرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على جهودهم وتصميمهم على إنجاز الاتفاق. واعتبر أن ذلك سيساهم أيضاً في ازدهار البلدين في ظل أزمة اقتصادية خطيرة في لبنان.
وخلال اتصال كان أجراه بالرئيس عون أكد ماكرون وقوف فرنسا الى جانب لبنان ووفائها بالتزاماتها في موضوع التنقيب عن النفط والغاز.

المصدر: اتفاق الترسيم البحري

التعليقات

ذات صلة