الهيئات النسائية – قطاع الخيام إختتمت أنشطتها الصيفية بمعرض للمونة والمنتوجات الحرفية

إختتمت الهيئات النسائية – قطاع الخيام الذي يضم: الخيام، كفركلا، دبين وبلاط، أنشطتها الصيفية بإقامة معرض للمونة البلدية والمنتوجات الحرفية والفنية المتنوعة في قاعة الحاج أكرم حمود في الخيام، برعاية بلدية الخيام ومشاركة عدد كبير من المهتمين بهذا القطاع من الأفراد والمؤسسات.

“رسول الرحمة”، هو عنوان المعرض الذي أقيم يومي الجمعة والسبت الماضيين، متزامناً مع مناسبة المولد النبوي الشريف، حضره رئيس البلدية عدنان عليان، معاون مسؤول منطقة جبل عامل الأولى الشيخ أحمد مراد، مسؤول مدينة الخيام أحمد زريق، يوسف زلزلة وحشد من الأهالي من الخيام وقرى الجوار.

افتتح المعرض بتواشيح دينية بمناسبة ولادة رسول البشرية، ثم ألقى مراد كلمة تطرق فيها الى الأوضاع العامة، وحث على تشجيع هذه المعارض لمنتوجات الأرض والحرف.

عليان

وكانت كلمة لرئيس البلدية قال فيها: “هذا المعرض وكل المعارض التي يقيمها أهلنا، وفي هذه الظروف الصعبة بالذات، تهدف إلى إيجاد مورد إضافي للعائلة، الى دعم المرأة وتمكينها كي تصبح شخصاً منتجاً ضمن منزلها، والمجهود الذي يبذله كل المشاركين يحتاج الى دعم وتشجيع مستمرين، وإعطاء الأولوية لهذه القطاعات الإنتاجية، من التراث البلدي والحرفي، حتى تبقى أرضنا تفيض إنتاجاً وخيراً واكتفاءّ، حتى لا يطرق أبوابنا الجوع والعوز والارتهان للقمة العيش ونحن نملك أرض الخيرات”.

وكعربون شكر للجنود والأنصار اللواتي شاركن في الدورات الصيفية الثقافية والأنشطة الحرفية التي أقامتها الهيئات النسائية، تم خلال المعرض توزيع الشهادات تقديراً لهن وتشجيعاً على الالتزام والمتابعة في دورات لاحقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام