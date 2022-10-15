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October 15 2022 - 15:02

مكتب زيلينسكي يدعو سكان كييف للاقتصاد في الكهرباء

منذ 1 ساعة 15 October، 2022
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أخبار دولية - اوكرانيا

حث مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، سكان العاصمة كييف على الاقتصاد في الطاقة الكهربائية بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية.

وقال نائب رئيس المكتب الرئاسي، كيريلو  تيموشينكو، إن ذلك مرتبط بـ”الآثار الجدية” للقصف الروسي لمنشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأضاف في قناته على “تلغرام”: “لذلك، طلبي بسيط للغاية: سكان كييف ومنطقة كييف، قللوا من استخدام الكهرباء قدر الإمكان اليوم من الساعة 17:00 إلى 23:00”.

وفي وقت سابق، قالت شركة الطاقة الأوكرانية “Ukrenergo” إن منشآت البنية التحتية للطاقة في منطقة كييف تضررت جراء هجوم صاروخي روسي صباح اليوم السبت الماضي.

المصدر: وكالات

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