الرئيس العراقي المنتخب عبد اللطيف رشيد يكلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2022 - 21:26

الرئيس العراقي المنتخب عبد اللطيف رشيد يكلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة

منذ 2 ساعة 13 October، 2022
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