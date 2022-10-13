اللواء ابراهيم: الوضع الامني ممسوك.. ولانتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية

قال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم “كلنا امل ان تشكل حكومة جديدة بكامل المواصفات الدستورية، ولو ان الوقت اصبح ضيقا وأننا نستطيع تجاوز هذه المشكلة بانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية”، وتابع “يجب ان ننتخب الرئيس ضمن المهلة الدستورية وقبل 31 من الشهر الجاري وان يكون رئيسا توافقيا قادرا على التواصل مع الجميع في الداخل والخارج”.

وعن استكمال الاجراءآت المتعلقة بالإتفاق حول الحدود البحرية، اوضح ان “وفدا لبنانيا سيشكل لمتابعتها من ضمن الروزنامة المقررة”، وقال “لا داع لاصدار مرسوم جديد بشأن الحدود البحرية، فالمرسوم 6433 المودع لدى الامم المتحدة منذ العام 2011 لم يطرأ عليه اي تعديل لجهة الخط البحري والاحداثيات المرفقة به”.

من جهة ثانية، كشف ابراهيم ان “عدد السوريين الموجودين في لبنان بلغ ما يقارب مليونين و80 ألفا بمن فيهم النازحين”.

وعن الوضع الامني، قال ابراهيم إنه “ممسوك ونحن كأجهزة امنية نتحسّب للأسوأ في كل المناطق”.

وعن موعد انتهاء أزمة جوازات السفر، قال ابراهيم إن “المديرية العامة ستتسلّم منتصف الشهر المقبل ما بين 50 و100 ألف جواز سفر جديد، وسيشكل ذلك انفراجا جزئيا قبل ان تصل دفعة المليون بعد نحو اربعة اشهر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام