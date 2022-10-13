بوتين: مستعدون لتشكيل مركز كبير للغاز بتركيا وتوزيعه على الدول الأخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2022 - 14:24

بوتين: مستعدون لتشكيل مركز كبير للغاز بتركيا وتوزيعه على الدول الأخرى

منذ 43 mins 13 October، 2022
أخبار موقع المنار

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