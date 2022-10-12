الدفاع الروسية تعلن صدّ جميع الهجمات على محور كريفوي روغ والقضاء على أكثر من 70 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابة و16 عربة مصفحة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2022 - 17:54

الدفاع الروسية تعلن صدّ جميع الهجمات على محور كريفوي روغ والقضاء على أكثر من 70 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابة و16 عربة مصفحة

منذ 2 ساعة 12 October، 2022
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