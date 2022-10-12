أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 12-10-2022

الأخبار

روسيا للغرب: التدمير بالتدمير

لبنان يلزم العدو بـ “تفاهم تشرين البحري”

من أجل تشريع الإقفال والتفاوض على إعادة الهيكلة: المصارف تستخدم موظفيها دروعاً بشرية

النهار

ترسيم “تاريخي” مع “إسرائيل”… الجميع منتصرون!

بوتين أجرى مباحثات مع محمد بن زايد وبايدن نحو “اعادة تقويم” العالقة مع السعودية

اللواء

بايدن يشيد بالترسيم: ضبط إسرائيل وتحرير لبنان من الحصار

حزب الله لمواجهة المزايدات بعد التوقيع.. وطلاق بين «أمل» و«التيار» عشية الجلسة غداً

الأهم من الترسيم لبنانياً وخارجياً..!

الجمهورية

بايدن يهنئ عون بالاتفاق

ماذا سيتغير بعد الترسيم؟

من بدعة الرئيس غير الصدامي أو التوافقي

مسار استخراج الغاز بالتفصيل وفق جدول زمني

الديار

الترسيم أُنجز… ولبنان يستعجل التنقيب

قوة المقاومة فرضت الترسيم

نتنياهو: لابيد خاف واستسلم لجميع مطالب حزب الله

البناء

بيروت وتل أبيب أعلنتا الموافقة على مسودة هوكشتاين… وبايدن يبارك… وتوتال تستعدّ

تأزم سياسي في الكيان والكنيست يفتح باب التصويت على الاتفاق ونتنياهو: لبيد خضع لنصر الله

نصر الله: سننتظر التوقيع في أعلى جهوزية… وجنبلاط: الفضل للدبلوماسية الناعمة للمسيرات

المصدر: صحف