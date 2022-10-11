الاحتلال الاسرائيلي يعترف بمقتل أحد جنوده بعملية إطلاق نار في نابلس ظهر اليوم

أعلن جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، مساء اليوم الثلاثاء 11 تشرين الاول/ أكتوبر 2022، عن مقتل جندي “إسرائيلي” متأثراً بإصابته في عملية فدائية قرب مستوطنة “شافي شمرون” غرب نابلس شمال الضفة المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: “سُمح بالنشر: مقتل جندي من (الجيش الإسرائيلي) ظهر اليوم في عملية إطلاق نار قرب شافي شمرون”.

بدورها، قالت مصادر عبرية:” إن الجندي القتيل قرب مستوطنة (شافي شمرون) يعمل ضمن لواء جفعاتي، والمــقــاوم أطلق 5 رصاصات من المركبة المسرعة قبيل انسحابه”.

وبينت المصادر العبرية أن الجندي الذي قتل في عملية نابلس قبل قليل هو الرابع خلال الشهر الحالي ويدعى عيدان باروخ (21عاماً) برتبة رقيب أول في جيش الاحتلال.

ووقعت ظهر اليوم الثلاثاء 11/10/2022، عملية إطلاق نار نفذها مقاومون فلسطينيون من مركبة مسرعة قرب شافي شمرون غرب نابلس، أعلن جيش الاحتلال عقبها الاستنفار في محيط المستوطنة اثر إصابة أحد جنوده إصابة طفيفة، خلال حارسته مسيرة للمستوطنين كانت تسير قرب المستوطنة، بحثاً عن منفذ العملية.

يذكر أن عملية إطلاق النار التي وقعت اليوم تأتي بعد ثلاثة أيام من عملية إطلاق النار قرب شعفاط والتي أدت لمقتل مجندة “إسرائيلية” وإصابة جندي بحالة خطيرة.

الجندي الاسرائيلي الرقيب اول عيدان باروخ الذي قتل في عملية نابلس

وأصدرت مجموعة “عرين الأسود”، مساء اليوم، بيانا مقتضبا عقب إعلان جيش الاحتلال “الإسرائيلي” عن مقتل أحد جنوده متأثرا بإصابته بعملية إطلاق نار قرب نابلس، ظهر اليوم.

وقالت “عرين الأسود” في بيانها: “لكم منا صدق الوعد ولكن نقول للمواطنين الكرام أحموا ظُهورنا والتزاموا بتعليمات العرين مُخيريين غير مُجبرين، نطلب من أهالينا في جبل النار أليقظة ألتامة نطلب من كافة مُقاتلي الفصائل الفلسطينية الاستنفار فلقد اقتربت المعركة ماهي إلا ساعات”.

المصدر: فلسطين اليوم + وكالة شهاب