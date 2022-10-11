جولة بقاعية لوزير الصحة الاربعاء على وقع مخاطر تفشي الكوليرا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 11 2022 - 19:14

جولة بقاعية لوزير الصحة الاربعاء على وقع مخاطر تفشي الكوليرا

منذ 2 ساعة 11 October، 2022
فراس الأبيض
لبنان

يقوم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان فراس الأبيض بجولة يرافقه فيها، وفد من المنظمات الدولية، يوم الأربعاء 12 تشرين الاول، الساعة التاسعة صباحا، للاطلاع ميدانيا على الوضع الوبائي والاجراءات المتخذة للاستجابة لتفشي “الكوليرا” في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل وتقييم الوضع وتحديد الاحتياجات.

وستشمل الجولة زيارة لبئر وادي السويد في عرسال وبلدية عرسال ومركز بلدية عرسال للرعاية الصحية الاولية ومستشفى الهرمل الحكومي ومستشفى دار الامل الجامعي ومعمل Serum &Solutions لصناعة الامصال في سرعين، ومحطة شمسين لضخ المياه في عنجر والتي تغذي كلا من بر الياس وشرق زحلة والقرى المجاورة.

وسيعقد الوزير الابيض مؤتمرا صحافيا في بلدية عرسال، الساعة العاشرة صباحا، بعد الاجتماع مع خلية الازمة في مقر البلدية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة