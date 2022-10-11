اقتتال بين مرتزقة الاحتلال التركي بريف حلب يتسبب باستشهاد وإصابة عدد من المدنيين

استشهد وأصيب عدد من المدنيين جراء اندلاع اشتباكات عنيفة فيما بين مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية بريف حلب الشرقي، ما أسفر أيضاً عن وقوع مصابين في صفوف المرتزقة من الطرفين.

وأشارت مصادر أهلية لسانا إلى تجدد الاشتباكات العنيفة التي استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة بين إرهابيي ما يسمى “فرقة الحمزة” وإرهابيي ما يسمى “الفيلق الثالث”، والذين يتبعون كلهم للاحتلال التركي في محيط مدينتي بزاعة والباب بريف حلب الشرقي ما تسبب باستشهاد وإصابة عدد من المدنيين بجروح.

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات أسفرت أيضاً عن سقوط مصابين في صفوف الإرهابيين.

ويتكرر الاقتتال بين المجموعات الإرهابية التي تتبع لقوات النظام التركي في معظم المناطق التي تحتلها في أرياف حلب والحسكة والرقة في إطار تنافسها على توزيع مناطق النفوذ، واقتسام المسروقات ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم، واستشهاد وإصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والممتلكات العامة.

المصدر: وكالة سانا