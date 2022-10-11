أرمينيا تتهم أذربيجان بقصف مواقعها على الحدود

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أن القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار مساء أمس الاثنين على مواقع أرمنية حدودية.

وكتب المتحدث باسم الوزارة، آرام توروسيان، في شبكات التواصل الاجتماعي: “في الساعة 22:10 من مساء أمس الاثنين أطلقت وحدات القوات المسلحة الأذربيجانية النار من أسلحة صغيرة من عيارات مختلفة على مواقع عسكرية أرمنية واقعة في الجزء الشرقي للحدود الأرمنية الأذربيجانية”.

وأضاف أنه نتيجة الخطوات الجوابية تم وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات من الجانب الأرمني.

المصدر: وكالات