كنعاني: العقوبات هي العنصر الرئيسي لحقوق الإنسان الأمريكية

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن “العقوبات هي العنصر الرئيسي لحقوق الإنسان الأمريكية”.

وردا علي قيام الإدارة الأمريكية في فرض الحظر على سبعة مسؤولين إيرانيين، كتب كنعاني على حسابه بموقع إنستغرام “كل يوم تنشر قائمة جديدة لأشخاص وكيانات إيرانية محظورة بذرائع واهية وهذه المرة فرضت الحكومة الأمريكية حظرا جديدا علي وزير الداخلية أحمد وحيدي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني عيسى زارع بور وخمسة مسؤولين آخرين”، متابعاً “قبل قيام واشنطن بفرض الحظر علي هذه القائمة المكونة من سبعة وزراء وشخصيات إيرانية، تعرض الشعب الإيراني، مئات المرات لأبشع العقوبات التي لا مثيل لها من قبل النظام الأمريكي، فكل أبناء الشعب الإيراني دون استثناء يتعرضون منذ سنوات طويلة للحظر الأمريكي الجائر الذي يستهدف معيشتهم وعملهم وصحتهم وحياتهم”.

وأكد ان “هذا الحظر غير القانوني والجائر لا يستثنى أحدا حتى الأطفال الذين يعانون من مرض الفراشة”.

المصدر: تسنيم