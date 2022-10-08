رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف: تم استئناف حركة مرور السيارات على جسر القرم، وستعود حركة القطارات في وقت لاحق أيضاً – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2022 - 20:10

رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف: تم استئناف حركة مرور السيارات على جسر القرم، وستعود حركة القطارات في وقت لاحق أيضاً

منذ 3 ساعة 8 October، 2022
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