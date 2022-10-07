مصادر فلسطينية: استشهاد الفتى عادل ابراهيم الحج عادل داود من قلقيلية، متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال في الرأس قرب منطقة البيرين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2022 - 19:48

مصادر فلسطينية: استشهاد الفتى عادل ابراهيم الحج عادل داود من قلقيلية، متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال في الرأس قرب منطقة البيرين

منذ 2 ساعة 7 October، 2022
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