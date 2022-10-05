المفتي قبلان: لإنجاز ترسيم سياسي وطني سريع يضمن الحكومة والرئاسة معاً

قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان انه:”لا شك أنّ لبنان جزء من منطقة مصيرها غامض والصراع فيها وعليها، والبلد يعاني من سقوط تاريخي وهجمة دولية إقليمية لا نهاية لها، ما يفترض إنجاز ترسيم سياسي وطني سريع يضمن الحكومة والرئاسة معاً، والوسواس القهري بالسياسة تضييع للبلد، والتعجيز الحكومي تطيير للحكومة والرئاسة معاً، والنخوة الوطنية قبل البكاء على الميت، وما نريده عوّامات سياسية لا مناشير حطب، والبلد بأمسّ الحاجة إلى “فائض وطني” بخاصة أنّ العمود الفقري للبلد معرَّض للكسر، وحتى نربح معجزة السيادة الوطنية التي تجلّت بإنقاذ حقوق لبنان البحرية يجب أن نربح المعجزة السياسية، والتجربة الحالية تؤكد أنّ لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته ودولته الوطنية وعيشه المشترك، وأما الرهان على استيراد الوطنية من الخارج فهو دمار للبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام