الرئيس البولندي عن نشر أسلحة نووية أمريكية في بلاده: الموضوع مطروح

صرّح الرئيس البولندي أندريه دودا، في مقابلة مع “غازيتا بولسكا” إن نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بولندا “موضوع مفتوح”. ويرى الرئيس البولندي عدم وجود أسلحة نووية في بلاده مشكلة، مشيراً إلى أن “المشكلة، أولاً وقبل كل شيء، هي أننا لا نملك أسلحة نووية. لا يوجد ما يشير إلى أننا، كبولندا، يمكن أن تكون (هذه الأسلحة) تحت تصرفنا في المستقبل القريب”.

في الوقت نفسه، يعتقد دودا أن بولندا يمكن أن تشارك في برنامج “المشاركة النووية”. وبموجب هذا البرنامج، تستضيف وتخزن دول الناتو الأوروبية أسلحة نووية أمريكية.

في وقت سابق، أعرب رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، عن رغيته في أن يرى أسلحة نووية أمريكية منتشرة في بلاده. ومع ذلك، وبحسب كاتشينسكي، لم يتم تلقي أي رد إيجابي من الولايات المتحدة.

المصدر: روسيا اليوم