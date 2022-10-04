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October 4 2022 - 20:14

هولندا تحدد سقفا لسعر الغاز والكهرباء للمستهلكين

منذ 2 ساعة 4 October، 2022
الغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي
الغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي
أخبار دولية - هولندا

أفاد مجلس الوزراء الهولندي، في بيان اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الهولندية حددت سقفا نهائيا لأسعار الغاز والكهرباء للمستهلكين، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار موارد الطاقة في أوروبا.

وقالت الحكومة الهولندية “الحد الأقصى لسعر الغاز سيكون 1.45 يورو للمتر المكعب، وبالنسبة للكهرباء سينخفض الحد الأقصى إلى 0.40 يورو للكيلوواط / ساعة”.

وأشارت إلى أن الحد الأقصى للاستهلاك السنوي يجب ألا يزيد عن 1.2 ألف متر مكعب من الغاز و2.9 ألف كيلوواط / ساعة من الكهرباء.

وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، صعّد الغرب من ضغط العقوبات على روسيا، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

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