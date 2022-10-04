تقي الدين: للاسراع في انتخاب رئيس توافقي ويحمي معادلة الشعب والجيش والمقاومة

أكد رئيس حزب “الوفاق الوطني” بلال تقي الدين في بيان “ان من مصلحة لبنان واللبنانيين بجميع مكوناته السياسية الإسراع في انتخاب رئيس للجمورية توافقي ويحمي معادلة الشعب والجيش والمقاومة ، ويتبنى خيارها ولا يتآمر عليها ويحافظ على قوتها وإنجازاتها “. .

ولفت الى” أننا بانتظار التفاهمات السياسية التي يمكن أن تقضي إلى تأمين حد أدنى من التوافق على هوية الرئيس العتيد “.

وحذر من أن “تدخل البلاد مرحلة الشغور في سدة الرئاسة ما سيترك أثره حكما على كل الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الداهمة وعندها سيتم تعطيل كل مسارات المعالجة المالية التي يحتاجها لبنان للخروج من الأزمة “.

وختم على “رئيس الجمهورية المقبل أن يملك مشروعا لإعادة بناء الاقتصاد المحلي على أسس جديدة “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام