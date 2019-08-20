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August 20 2019 - 15:31

أسعار الذهب مستقرة بعد هبوط عن “المستوى المهم”

منذ 28 mins 20 August، 2019
اقتصاد - صفحات منوعة

استقرت أسعار الذهب، الثلاثاء، بعد أن نزلت دون مستوى مهم في الجلسة السابقة بعد تنامي الإقبال على المخاطرة، مع ترقب المستثمرين اجتماعات لصانعي السياسات تُعقد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
ولم يسجل الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 1497.07دولار للأوقية (الأونصة) مرتفعا قليلا فوق أدنى مستوى في أسبوع تقريبا البالغ 1492.10 دولار والذي سجله في الجلسة السابقة.
ونزل الذهب 1.2 بالمئة، الاثنين، متراجعا دون المستوى المهم البالغ 1500دولار ومسجلا أكبر انخفاض يومي منذ 19 يوليو.
وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1507.80 دولار.
وتتنامي الآمال بضخ تحفيز إضافي بعد تقارير عن أن ألمانيا تستعد لزيادة الإنفاق المالي واتخاذ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لخطوات لخفض تكاليف اقتراض الشركات.

المصدر: رويترز

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