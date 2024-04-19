الذهب يصعد وسط مخاوف من اتساع نطاق التوتر في الشرق الأوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2024 - 11:18

الذهب يصعد وسط مخاوف من اتساع نطاق التوتر في الشرق الأوسط

منذ 52 mins 19 April، 2024
Gold aa
اقتصاد - صفحات منوعة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بسبب العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية في أعقاب تقارير إعلامية غير صحيحة عن تفجيرات في إيران، مما أثار مخاوف من توترإقليمي أوسع نطاقا وزاد جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وبحلول الساعة 0429 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2386.05 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى 2417.59 دولار في وقت سابق من الجلسة، ليحوم قرب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار الذي سجله يوم الجمعة الماضي. ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وزاد نحو اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2401.20 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 28.28 دولار للأوقية وهي في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية.

المصدر: رويترز

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